В Україні знайшли нове родовище газу

Запаси газу родовища становлять щонайменше 200 млн куб. м

Найбільша державна газодобувна компанія «Укргазвидобування» відкрила чергове родовище в Харківській області з вивченими запасами 200 млн куб. м газу.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

«На етапі геологічного вивчення запаси газу родовища становлять щонайменше 200 млн куб. м, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДігазом, становлять понад 2 млрд куб. м», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що після отримання спеціального дозволу в грудні 2016 року, родовище відкрито в рекордно короткі терміни - менш ніж за 1,5 року, незважаючи на те, що цей спеціальний дозвіл дозволяє проводити геологічне вивчення до 5 років з можливістю продовження ще на 5 років, тобто в межах 10 років.

Нагадаємо, 30 травня поточного року «Укргазвидобування» повідомила про відкриття нового родовища в Харківській області з вивченими запасами понад 300 млн куб. м, а перспективні ресурси оцінюються в понад 1,5 млрд куб м.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року «Укргазвидобування» збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 році компанія планує добути 16-16,5 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».