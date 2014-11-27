Україна виконала важливу умову ЄС про створення національного органу стандартизації

Кабінет міністрів України затвердив створення національного органу стандартизації, передбаченого Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, на базі державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, створення національного органу стандартизації є важливою умовою імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Читайте такожСейм Польщі підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄСДовідка УНІАН. ДП «УкрНДНЦ» є провідною науковою установою в галузі стандартизації з 1991 року (підприємство реорганізовувалося і змінювало назву), володіє науково-технічною базою, фахівцями, а також практичним досвідом у цій сфері.

Це підприємство, серед іншого, здійснює експертизу проектів національних стандартів, видання та розповсюдження національних стандартів, і є розробником основних стандартів національної системи стандартизації.