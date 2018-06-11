Канада, ЄС, Японія та Мексика готують відповідь на стальні мита США

Нагадаємо, під час зустрічі світових лідерів не вдалося вмовити Дональда Трампа скасувати введені ним мита на сталь і алюміній.

Голова канадського МЗС Христя Фріланд заявила, що Канада та її партнери мають єдину позицію США щодо мит на сталь і алюміній.

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Про це вона сказала журналістам, трансляцію вів телеканал CBC, передає «Комерсант».

«Ми знаходимося в тісній координації з ЄС та Мексикою щодо переліку відповідних заходів. Японія і ЄС зустрічалися з нами для того, щоб це обговорити. Ми направили скаргу до Світової організації торгівлі», — нагадала пані Фріланд.

Нагадаємо, під час зустрічі світових лідерів у канадському муніципалітеті Мальбе не вдалося вмовити Дональда Трампа скасувати введені ним мита на сталь і алюміній.

Американський президент запропонував скасувати всі торгові бар'єри між членами «сімки», а в перспективі — створити між ними зону безмитної торгівлі.