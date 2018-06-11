Дрони, артилерія, ПТРК: у Парижі покажуть українську військову продукцію

Підприємства держконцерну зацікавлені у співпраці з провідними іноземними виробниками комплектуючих до військової техніки та озброєння.

Державний концерн "Укроборонпром" представляє передові розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу України на міжнародній виставці Eurosatory-2018, яка стартувала в Парижі.

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Як повідомляє прес-служба держконцерну, підприємства "Укроборонпрому" демонструють протитанкові ракетні комплекси, бронетехніку, високоточну артилерію, безпілотні літальні апарати і інше озброєння.

"Так, на виставці показано легкий переносний ракетний комплекс "Корсар" від ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", високоточний керований артилерійський снаряд "Квітник" від ДП "Науково-виробничий комплекс "Прогрес", безпілотний літальний апарат "Спектейтор", - сказано в повідомленні.

В "Укроборонпромі" додали, що підприємства держконцерну зацікавлені в розгортанні військово-технічного співробітництва з провідними іноземними виробниками комплектуючих до військової техніки та озброєння. В першу чергу мова йде про налагодження поставок сучасних розробок для систем прицілювання, наведення, розвідки і спостереження.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.