Україна може уникнути мит на поставки сталі та алюмінію до США - торгпред

У США серйозно розглядають аргументи, подані Україною.

Українські виробники можуть серйозно розраховувати на виключення з-під дії мит поставки до США сталі і алюмінію.

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Про це повідомляється в коментарі торгового представника України Наталія Микольська за підсумками переговорів з представниками уряду США, опублікованому на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

"Ми вважаємо, що можемо серйозно розраховувати на виключення з-під дії цих мит. Сполучені Штати досить серйозно розглядають аргументи, подані Україною", - зазначила Микольська.

У міністерстві також підкреслили, що США вже виключили низку країн з-під дії мит, і Україна має намір стати однією з них.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про введення імпортних мит на сталь в розмірі 25% і на алюміній в розмірі 10%. За словами Трампа, мита не будуть вводитися протягом 15 днів, і в цей час США стежитимуть за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мита на імпорт сталі та алюмінію з Мексики та Канади не діятимуть, поки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Раніше Мінекономрозвитку повідомляли, що уряд вживає всі необхідні заходи для виключення української продукції з-під дії введених США імпортних мит на сталь і алюміній в розмірі 25% і 10% відповідно.