Ціни виробників промпродукції в травні зросли майже на 17%
17:44, 11 червня 2018Промисловість
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Порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 0,8%.
Ілюстрація REUTERS
Ціни виробників промислової продукції в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - до травня 2017 року - зросли на 16,5%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – квітнем 2018 року - ціни виробників промпродукції в травні зросли на 0,8%.
З початку року, до грудня 2017 року, ціни виробників промпродукції зросли на 6,8%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованих територій Криму, Севастополя, частини Донецької і Луганської областей.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в квітні 2018 року в річному вирахуванні зросли на 14,1%.
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