Компанії «Дортмунд Кабель» і «Холдинг «КДТ» звернулися до президента і прем'єра України з проханням захистити їхній бізнес від незаконного переслідування

Компанії протягом двох років ведуть боротьбу з незаконним переслідуванням їхнього бізнесу.

Представники українських компаній «Дортмунд Кабель» і «Холдинг «КДТ» у своєму відкритому листі до Президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана просять захистити їх від неправомірних дій з боку правоохоронних органів.

Компанії протягом двох років ведуть боротьбу з незаконним переслідуванням їхнього бізнесу. Представники «Дортмунд Кабель» і «Холдинг «КДТ» вже зверталися до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

На жаль, розгляд навмисно затягується, продовжується тиск з боку співробітників поліції, прокуратури та СБУ. Опоненти маніпулюють фактами і громадською думкою, надходять погрози і вимоги відкупу. Таким чином представники «Дортмунд Кабель» і «Холдинг «КДТ» змушені вийти в публічну площину і звернутися безпосередньо до керівництва країни.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року в приміщеннях, що орендуються ТОВ «Дортмунд Кабель» і ТОВ «Холдинг «КДТ», був проведений обшук. Ще до його початку до представників «Дортмунд Кабель» звернувся невідомий. Представившись співробітником СБУ той зажадав виплатити йому 1,5 млн гривень за укриття конфіденційної інформації про підприємство. Компанія відмовилася виконати вимоги і через деякий час на ТОВ «Дортмунд Кабель» були заведені кримінальні справи. Метою обшуку було призупинити бізнес, вилучивши продукцію і сировину компаній. Рішенням суду обшук був визнаний незаконним і постановлено повернути компаніям вилучене майно. Ще 8 місяців пішло на те, щоб домогтися від слідчого Солом'янського УП ГУНП виконання постанови суду. В результаті передачі недостача склала 812 кг міді і 463 метри кабелю. «Дортмунд Кабель» відкрила 14 кримінальних справ на співробітників правоохоронних органів. Але з метою продовжити тиск на компанії з більшості справ призначено той самий слідчий, що і в справі проти «Дортмунд Кабель» і «Холдинг «КДТ».

У листопаді 2017 року компанія «Холдинг «КДТ» направила скаргу в офіс бізнес-омбудсмена України. Після чого бізнес-омбудсмен звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка та голови Національної поліції Сергію Князєву.

На жаль, навіть після цих звернень «кримінальне переслідування» не припинено. Протягом усього розгляду продовжують надходити листи та дзвінки з вимогами великих грошових сум за призупинення слідчих дій. Так, у лютому цього року отримано електронний лист з вимогою виплатити 3 млн гривень. Зловмисники обіцяють, що натомість припинять переслідування, а клієнтам компаній надішлють листи про благонадійність «Дортмунд Кабель».

17 травня в прес-центрі агентства «Інтерфакс-Україна» пройшла прес-конференція на тему «Правоохоронні органи на службі у чорних рейдерів». Її мета – відкрите звернення до президента України Петру Порошенку і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману з проханням зупинити незаконний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів і співробітників СБУ. «Ми просимо захистити безпосередньо наші конституційні права і захистити нас від недобросовісної конкуренції, а також недобросовісних посягань та кримінального переслідування, яке триває протягом двох років», – заявив представник ТОВ «Дортмунд Кабель» Станіслав Догадайлов. «Всупереч прийнятим Верховною Радою законопроектів, покликаних зупинити зловживання правоохоронних органів, - тиск на бізнес в Україні триває. Фактично знищуються ті цінності, які лягли в основу Революції Гідності, і заради захисту яких, сотні українців поклали свої життя», - додав він.