Українські протитанкові ракетні комплекси на стрільбах показали себе не гіршими за Javelin – військовий експерт

Бадрак наголошує, що українські ПТРК вразили цілі так само, як і американські Javelin: «100% влучання на дальності в майже 2 км».

Українські протитанкові ракетні комплекси «Скіф» та «Корсар» на нещодавніх стрільбах показали себе не гіршими за американські протитанкові комплекси третього покоління Javelin.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив керівник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

«На сьогодні є ціла лінійка ПТРК, серед яких найбільш відомі – це «Скіф» та «Корсар». На нещодавніх стрільбах, коли відстрілювали американські Javelin, як раз використовували ці два протитанкових ракетних комплекси, і вони продемонстрували, що вони не гірші за американські», - заявив він.

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За словами Бадрака, українські ПТРК вразили цілі так само, як і американські Javelin. «100% влучання на дальності у майже 2 км, комплекси підтвердили свої високі характеристики», - сказав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 2 березня цього року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічної співпраці з США отримає не тільки Javelin. 30 квітня президент повідомив, що Javelin доставили в Україну.

12 березня Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії – високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні закликав Євросоюз визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі і надати Україні оборонне озброєння.

22 травня в Україні провели випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin.