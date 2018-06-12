Китайський виробник смартфонів домовився зі США про відміну частини обмежень

12:42, 12 червня 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

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Міністерство торгівлі США не скасувало дію санкцій, але дозволило ZTE відновити закупівлі компонентів в американських компаній, повідомляє "Голос Америки".

Це було зроблено після того, як ZTE виплатила 1 млрд доларів штрафу; поклала 400 млн доларів застави в банк, зазначений федеральним урядом США; погодилася змінити склад ради директорів і виконати ряд інших умов.

Пітер Наварро, радник президента США з економіки, повідомив, що президент Трамп погодився піти на цей крок в якості особистого подарунка лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

ZTE – друга за розмірами корпорація в Китаї, що випускає телекомунікаційне обладнання.

У квітні США ввели санкції проти ZTE за порушення режиму санкції щодо КНДР та Ірану. Американські постачальники припинили поставки ZTE, яка опинилася на межі закриття.

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Теги: #санкції#США#смартфони