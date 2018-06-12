Україна цього року отримає вертоліт вітчизняного виробництва, оснащений ракетою "Бар'єр-2В" - військовий експерт

Експерт не виключає, що керована ракета «Бар’єр-2В» буде в майбутньому використовуватись для створення в Україні ударного безпілотного комплексу.

Україна цього року отримає сучасний бойовий вертоліт вітчизняного виробництва, що зможе вести бій вночі та за поганих погодних умов.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

«Коли відбулося декілька контрактів на продаж вертольотів Мі-24 в Азербайджан, то українську ракету «Бар’єр-2В», яку зробило КБ «Луч», було інтегровано в систему бою вертольота», - сказав він.

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За словами Бадрака, раніше українські вертольоти мали лише некеровані ракети. «Тепер вони мають керовану ракету українського виробництва з дальністю бою до 8 км», - заявив він.

Військовий експерт не виключив, що ракети «Бар’єр-2В» будуть в майбутньому використовуватись для створення в Україні ударного безпілотного комплексу. «Лише шість чи сім держав світу можуть створювати ударні безпілотні комплекси», - зауважив він.

«Сьогодні вже українські зброярі подолали ще один рубіж – це створення фактично оптико-електронної системи прицілювання для вертольота», - наголосив Бадрак.

За його словами, завдяки державно-приватному партнерству вдалося створити таку систему керування вогнем з назвою 524Р.

«Таким чином, у нас цього року наш бойовий вертоліт отримає можливість вести бій вночі або при поганих погодних умовах. Це дуже великий успіх, тому що раніше такого не було», - резюмував Бадрак.

*** Повну версію інтерв’ю читайте на сайті УНІАН найближчим часом.

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