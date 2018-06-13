«Автострада» ввела в дію завод з виробництва асфальтобетону для ремонту міжнародної траси «GoHighWay»

Використання сучасних технологій та дорожньої техніки дозволяє підприємству робити дорожнє покриття з терміном експлуатації не менше 10 років.

Учора поблизу села Червоне на Вінниччині ввели в дію новий асфальтобетонний завод спільного німецько-українського підприємства «Автострада». Виробництво сертифіковане, сучасне та екологічне. Всю готову продукцію з АБЗ постачатимуть одразу на 2 ділянки міжнародної траси М-12 (неподалік Немирова та с. Писарівки), де наразі Автострада проводить ремонтні роботи. Це частина міжнародного коридору «GoHighWay».

Використання сучасних технологій та дорожньої техніки дозволяє підприємству робити дорожнє покриття з терміном експлуатації не менше 10 років.

«Наше покриття має якісний «рецепт» виготовлення: це чітко визначені пропорції і технології. На противагу старим дорогам, котрі сходили разом зі снігом, наше підприємство робить покриття з терміном експлуатації не менше 10 років! І це не єдина наша гордість. Зверніть увагу на роботу заводу – він не димить. Виробництво оснащене рукавною системою пилоочищення: у бункері фільтру розміщено 11 секцій з понад 100 фільтруючими рукавами, виготовленими зі спеціального матеріалу Nomex. Ця тканина витримує пікові температури 210-230 0С. Основна перевага таких фільтрів над системою мокрого пилоочищення в тому, що вони дають кращий результат і не потребують постійного водопостачання. Такі мобільні асфальтобетонні заводи можна встановлювати в межах населених пунктів», – розповідає директор ТОВ «СП «Автострада» Анатолій Вакар.

Сучасний АБЗ змонтували на території колишньої ферми села Червоне всього за півтора місяці. Мобільний і компактний, він забезпечив робочими місцями місцевих жителів та став ще одним джерелом наповнення бюджету Мельниківської ОТГ.

«На цьому місті були руїни тваринницького комплексу. А зараз ми маємо новий завод і кілька переваг: додаткові робочі місця, а з ними і відрахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, екологічний податок та податок за землю. Всі кошти скеруємо на розвиток нашої півторатисячної громади. У найближчих планах громади – повноцінне освітлення вулиць, – розповідає про співпрацю з «Автострадою» голова Мельниківської ОТГ Олександр Лесько. – Коштом інвестора у Мельниківцях вже придбано і замінено новий насос для свердловини – люди забезпечені водою. У Червоному очікують на будівництво двох кілометрів нової дороги – заїзд у село з основної магістралі. Зараз цей шлях вимощений незручною бруківкою».

Місцеві мешканці сподіваються, що відремонтована дорога приведе до них нових інвесторів. Наталя Щербатюк та Катерина Гроздова із Червоного сьогодні працюють на новому АБЗ і згадують, що останній раз трасу біля їх села ремонтували ще за часів їх дитинства. А потім лише латки на дорогах ставили. Тепер все інакше.

Довідка.

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» працює на ринку автодорожнього будівництва з 2016 року. Директор – Анатолій Вакар.

У 2017 році ТОВ «СП «Автострада» виконала ремонт ділянки автомобільної дороги М-12 від виїзду з міста Вінниця до села Лукашівка. Крім ремонту дорожнього покриття «Автострадою» встановлено нові бордюри, в межах населених пунктів облаштувано тротуари та систему вуличного освітлення, замінено бар’єрне огородження та нанесена пластикова розмітка.