За десять років автопром в Україні впав у 90 разів

Порівняно з травнем 2017 року, обсяг випуску легкових автомобілів в Україні в травні 2018 року знизився на 43,5%.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в травні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 10-річної давності, знизилося в 90 разів - до 442 одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Читайте такожЗаходів Конотопа зняв на відео фури із вживаними автомобілями з Росії та звинуватив Банкову

Згідно з даними асоціації, п'ятий місяць поспіль статистику легкового сегменту національного автопрому формують виключно дані про великовузлового складання, яка здійснюється на заводі "Єврокар".

У травні на Закарпатті було зібрано лише 374 "Skoda", що на 39% менше, ніж у попередньому місяці.

Порівняно з травневим результатом минулого року, незважаючи на катастрофічно низьку базу порівняння, обсяг випуску легкових автомобілів в Україні знизився на 43,5%.

Зазначається, що продовжує демонструвати негативну динаміку виробництво комерційних автомобілів. Щодо травня 2017 року виробництво комерційних авто впало майже на 17%, а до квітня поточного року - на половину, до 5 штук.

В асоціації зазначили, що в статистиці відсутні дані "КРаЗу, який з незрозумілих причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.

Разом з тим, виробництво автобусів в Україні в травні зросло на 17% до травня 2017 року і на 26% до квітня 2018 року - до 63 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилася на 63,1% - до 8,586 тисячі одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).