Siemens думає про продаж бізнесу з виробництва газових турбін - Bloomberg

Siemens розглядає різні варіанти, у тому числі і злиття з конкуруючими компаніями.

Німецький концерн Siemens може продати бізнес з виробництва газових турбін для електростанцій.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Siemens розглядає різні варіанти, у тому числі і злиття з конкуруючими компаніями. За інформацією джерел, остаточне рішення не прийнято. Компанія може зберегти бізнес і розвивати його в майбутньому.

Обговорення можливості продажу або злиття з іншими компаніями почалися ще в листопаді 2017 року, коли Siemens оголосив про майбутнє скорочення близько 6900 співробітників по всьому світу в рамках реструктуризації.

За планом реструктуризації Siemens планує консолідувати три підрозділи — Power and Gas (PG), Power Generation Services (PS) і Process Industries and Drives (PD). Тим самим компанія розраховує збільшити потужності на виробничих об'єктах і підвищити ефективність.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. Коментуючи цю подію, Siemens заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, незаконно потрапили до Криму. Пізніше Німеччина зажадала від ЄС введення нових санкцій через ситуацію з турбінами Siemens, які незаконно потрапили до окупованого Криму.

Довідка УНІАН. Siemens AG - німецький технологічний концерн, провідний світовий виробник електротехніки та електроніки для промисловості та енергетики, медичного обладнання, міської інфраструктури. Штаб-квартири концерну знаходяться в Берліні та Мюнхені.

Німецький концерн Siemens має тривалу історію співпраці з українськими та російськими компаніями. Концерн постачає обладнання для роботи електростанцій і інших об'єктів енергетики.