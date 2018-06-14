ЗСУ можуть отримати новий бронеавтомобіль "Новатор" (фото)

Наразі розглядається питання по встановленню на даний автомобіль протитанкових комплексів вітчизняного виробництва "Стугна" та "Корсар".

ЗСУ можуть отримати новий бронеавтомобіль «Новатор» — він розглядається, як один із можливих варіантів, який буде поставлено на озброєння.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Сьогодні, 14 червня, міністр оборони України Степан Полторак оглянув бронеавтомобіль.

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"Заслухав доповідь відповідальних осіб щодо процесу випробування та можливості подальшого прийняття машини на забезпечення до українського війська. Наразі ми розглядаємо питання по встановленню на даний автомобіль протитанкових комплексів вітчизняного виробництва «Стугна» та «Корсар", — повідомив Полторак.

Раніше повідомлялося, що українські протитанкові ракетні комплекси «Скіф» та «Корсар» на нещодавніх стрільбах показали себе не гіршими за американські протитанкові комплекси третього покоління Javelin.