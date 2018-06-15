Україна з початку року видобула майже 14 мільйонів тонн вугілля

Державні шахти скоротили видобуток вугілля на 7,6%.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-травні 2018 року збільшився на 0,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 13,9 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожВидобуток вугілля на держшахтах у 1,5 раза дорожчий, ніж його ціна – Міненерговугілля

Згідно з повідомленням, державні шахти за звітний період видобули 1,85 млн тонн, що на 7,6% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 млн тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.