Трамп вирішив ввести мита проти китайських товарів на $50 мільярдів
Президент США Дональд Трамп затвердив мита на китайські товари на суму близько 50 мільярдів доларів.
Читайте такожТрамп вімагає "справедливого" доступу американських товарів до ринків
Про це повідомили джерела, знайомі з рішенням Трампа, передає The Wall Street Journal.
За словами п'ятьох людей, знайомих з цим питанням, адміністрація Трампа готується випустити уточнений список китайських продуктів, які будуть порушені митами.
Білий дім сказав, що зобов'язання будуть виконані "найближчим часом" після виходу в п'ятницю списку, хоча дата не встановлена. Міністерство торгівлі Китаю відмовилося негайно прокоментувати звіт, в якому Трамп схвалив мита.
"Реалізація тарифів, коли це станеться, може наблизитися до торгової війни", - зазначив голова інвестиційної стратегії AMP Capital Investors в Сіднеї Шейн Олівер.
Раніше Трамп заявив, що збирається ввести мита на імпорт товарів із Китаю і обмежити китайські інвестиції. Пізніше Міністерство комерції Китаю повідомило, що готується до повторного введення мит на товари з США. Пізніше Китай з 2 квітня ввів підвищені мита на 128 товарів, що імпортуються з США.
Трамп також ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%) з усіх країн, за винятком Канади і Мексики, для яких передбачено виключення строком на 30 днів.