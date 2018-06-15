Трамп вирішив ввести мита проти китайських товарів на $50 мільярдів

13:34, 15 червня 2018
Промисловість
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Президент США Дональд Трамп / REUTERS

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Про це повідомили джерела, знайомі з рішенням Трампа, передає The Wall Street Journal.

За словами п'ятьох людей, знайомих з цим питанням, адміністрація Трампа готується випустити уточнений список китайських продуктів, які будуть порушені митами.

Білий дім сказав, що зобов'язання будуть виконані "найближчим часом" після виходу в п'ятницю списку, хоча дата не встановлена. Міністерство торгівлі Китаю відмовилося негайно прокоментувати звіт, в якому Трамп схвалив мита.

"Реалізація тарифів, коли це станеться, може наблизитися до торгової війни", - зазначив голова інвестиційної стратегії AMP Capital Investors в Сіднеї Шейн Олівер.

Раніше Трамп заявив, що збирається ввести мита на імпорт товарів із Китаю і обмежити китайські інвестиції. Пізніше Міністерство комерції Китаю повідомило, що готується до повторного введення мит на товари з США. Пізніше Китай з 2 квітня ввів підвищені мита на 128 товарів, що імпортуються з США.

Трамп також ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%) з усіх країн, за винятком Канади і Мексики, для яких передбачено виключення строком на 30 днів.

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Теги: #мита США#торгова війна#Трамп мита