Україна готова продовжити експорт бронетехніки в Таїланд – РНБО

На думку першого заступника секретаря РНБО, необхідно розглянути можливість відкриття українського сервісного центру для військової продукції на території Таїланду.

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський заявив, що Україна готова і надалі експортувати вітчизняну бронетехніку в Таїланд.

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Про це він сказав під час візиту в Україну делегації представників Міністерства оборони Таїланду на чолі з заступником міністра оборони Чайчаном Чангмонгколом, передає прес-служба РНБО.

"Олег Гладковський зазначив, що наша держава готова і надалі експортувати в Таїланд бронетехніку, а також розширити асортимент військової продукції, якої потребує армія королівства. Він також зазначив, що вітчизняні фахівці здатні налагодити належне технічне обслуговування та підтримку бронетехніки, зокрема, постачання запасних частин та деталей до неї", - сказано в повідомленні.

На думку першого заступника секретаря РНБО України, необхідно розглянути можливість відкриття українського сервісного центру для військової продукції на території Таїланду.

Також Гладковський вважає за доцільне розпочати роботу спільної українсько-тайської комісії з питань співробітництва у сфері оборонно-промислового комплексу для обговорення конкретних спільних проектів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня "Завод імені Малишева" успішно завершив випробування останньої партії бойових танків "Оплот-Т", які в рамках виконання контракту з Королівством Таїланд найближчим часом будуть направлені в країну дислокації. Всього Збройні Сили Королівства Таїланд за контрактом отримали 49 одиниць танків "Оплот" за більш ніж 200 мільйонів доларів.