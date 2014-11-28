Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт нержавіючих труб із Китаю

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Як сказано в повідомленні прес-служби міністерства, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила, що наведені у звіті про результати розслідування докази є достатніми для застосування антидемпінгових заходів.

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За результатами засідання комісії було прийняте рішення про прийняття добровільного зобов'язання китайській компанії Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd про припинення демпінгового імпорту в Україну безшовних нержавіючих труб.

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжила дію введених у 2008 році квот на імпорт до країни сталевих труб безшовних обсадних і насосно-компресорних зовнішнім діаметром до 406,4 мм незалежно від країни походження до 31 березня 2015 року.

Також повідомлялося, що Митний союз скасував мита на нержавіючі сталеві труби з України.