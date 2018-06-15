Україна і американська компанія планують створювати бойові модулі за стандартами НАТО

Американці будуть постачати кулемети для бойових модулів, а виробництво налагодять на одному з підприємств держконцерну "Укроборонпром".

Держпідприємство «Спецтехноекспорт», яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», і один з провідних американських виробників стрілецької зброї уклали Меморандум про співпрацю, результатом якого повинно стати створення спільного бойового модуля за стандартами НАТО.

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Як повідомляє прес-служба «Укроборонпрому», в меморандумі зазначено, що американська компанія поставлятиме кулемети для бойових модулів, а виробництво налагодять на одному з підприємств держконцерну.

«Крім того, компанія зі США виявила зацікавленість у спільному виробництві нестандартних зразків озброєння. Сторони очікують, що бойовий модуль надійде на озброєння Збройних сил України, а також буде поставлятися в інтересах третіх країн», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.