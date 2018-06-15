Торгові війни: США вводять 25% мито на товари з Китаю

За словами Трампа, нові мита будуть стосуватися імпорту товарів із Китаю на суму $50 млрд.

Сполучені Штати вводять мито в розмірі 25% на товари з Китаю, заявив президент країни Дональд Трамп.

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Як повідомляється в тексті письмової заяви президента США, "у світлі крадіжки інтелектуальної власності та технологій та інших нечесних торгових дій Сполучені Штати введуть ввізне мито в 25% на 50-мільярдний обсяг товарів з Китаю, які містять індустріально значущі технології", передає Прайм.

"Це включає товари, пов'язані зі стратегічним планом "Зроблено в Китаї-2025", який спрямований на домінування в зростаючих високотехнологічних галузях, що будуть двигуном майбутнього економічного зростання для Китаю, але зашкодять економічному зростанню в США і багатьох інших країн. Сполучені Штати не можуть більше терпіти втрату наших технологій та інтелектуальної власності через несправедливі економічні дії", — пояснює президент і додає, що ці заходи — перший крок у відновленні торгового балансу з Китаєм, у якому в даний час спостерігається величезний дефіцит США.

За його словами, нові мита будуть стосуватися імпорту товарів з КНР на суму $50 млрд.

Як повідомляла раніше газета Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, адміністрація США планує почати стягувати мита на товари китайського виробництва вже наступного тижня. Мита можуть торкнутися експорту товарів на суму понад десятки мільярдів доларів.

Перелік охоплює 1102 найменувань товарів з КНР. Основну частину списку займає продукція промислового сектора — аерокосмічна техніка, інформаційно-комунікаційне обладнання, робототехніка, промислова техніка, нові матеріали і автомобілі. При цьому на такі популярні серед американських споживачів китайські товари як мобільні телефони або телевізори, нові заходи не поширюються.

Трамп 23 березня підписав меморандум "Про боротьбу з економічною агресією Китаю", який дозволяє ввести обмеження щодо продукції з КНР. Документ був прийнятий за підсумками розпочатого в серпні минулого року формального розслідування проти уряду КНР щодо порушень інтелектуальної власності, а також несправедливої та дискримінаційної політики трансферу технологій.