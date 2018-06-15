Китай готує симетричну відповідь на американські мита

У Пекіні заявили, що анулюють всі досягнуті з американською стороною домовленості з торгових питань.

У Пекіні пообіцяли відповісти на нові торгові обмеження з боку США.

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"Ми негайно вживемо заходів щодо введення симетричних за обсягом та інтенсивністю мит", — йдеться в заяві міністра комерції КНР, передає РИА Новости.

У п'ятницю США ввели 25-відсоткове мито на товари з КНР, що зачепить приблизно десяту частину китайського імпорту до Америки, заявив Дональд Трамп.

У Пекіні заявили, що анулюють всі досягнуті з американською стороною домовленості з торгових питань.

На початку квітня США опублікували список з 1,3 тисячі китайських товарів, проти яких можуть ввести імпортні мита у відповідь на порушення Китаєм інтелектуальних прав на американську продукцію.

У відповідь на це Держрада Китаю прийняла рішення про введення мита в розмірі 25% на 106 найменувань товарів, що імпортуються зі США.

У травні сторони домовилися, що не будуть вести торговельну війну і припинять вводити взаємні мита. Однак пізніше з'ясувалося, що домовитися у торговельних питаннях поки що не вдалося, і Вашингтон анонсував нові заходи.

Крім того, США планують 30 червня оголосити про кроки з обмеження інвестицій і додаткового контролю над експортом технологій для китайського бізнесу.