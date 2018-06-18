Держгеонадр виставить на аукціони 44 нафтогазоносних ділянки

Прогнозні запаси газу на ділянках близько 1 трлн куб. м.

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) планує провести аукціони з продажу спеціальних дозволів за 30 вуглеводневими ділянками у 8 областях України і за 14 ділянками на шельфі Чорного моря з прогнозними запасами газу близько 1 трлн куб. м.

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Про це повідомив в. о. голови служби Олег Кирилюк під час круглого столу в парламенті на тему: «Ключові пріоритети реформи видобувного сектору».

«На сьогодні вивчаються 30 ділянок для проведення аукціонів. У розрізі областей: Полтавська область – 11, Чернігівська – 1, Харківська – 4, Сумська – 4, Івано-Франківська – 4, Дніпропетровська – 4, Одеська – 1, Закарпатська – 1», - сказав Кирилюк, додавши, що на аукціони також буде виставлено 14 ділянок на шельфі Чорного моря площею від 500 кв. м до 1000 кв. км.

Кирилюк зазначив, що прогнозні запаси газу на ділянках, які будуть виставлені на аукціони, становлять більше 1 трлн куб. м газу.

«Ділянки, які ми готуємо до проведення аукціонів, з ресурсами більше 1 трлн куб. м», - повідомив він.

Як повідомляв УНАИН, Держгеонадр планує 25 жовтня провести аукціон з продажу двох спеціальних дозволів на користування надрами у Львівській області.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.

В середині травня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом останніх чотирьох років Держгеонадр видала близько 700 спецдозволів на користування надрами, з яких тільки 43 - за результатами проведення аукціонів.

Що стосується останніх скандальних випадків видачі дозволів без аукціону на розробку родовищ літію і нафти в Донецькій і Полтавській областях, то Генпрокуратура подала до Окружного адміністративного суду Києва позовні заяви про визнання протиправними та скасування цих наказів Держгеонадр.

За словами Луценка, уряд зобов'язаний забезпечити стовідсотково відкриті конкурсні аукціони на будь-які природні ресурси.