Опубліковано відео, як українські танки долають водні перешкоди

Український "Булат" вперше за час свого існування повністю занурився у воду.

У 169-му навчальному центрі "Десна" відновили практику подолання танками водних перешкод.

"Понад п'ять років тому на базі 169-го навчального центру в рамках навчань з 30-ю ОМБр були проведені навчання з подолань танками водних перешкод. Тепер цю практику в "Десні" вирішили відновити", - йдеться у повідомленні центру у Facebook.

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Спеціальний басейн, що є на території парку танкового полку, почистили та привели до ладу, щоб постійно мати змогу для відпрацювання таких вправ.

"Т-64б та "Булат" загерметизували й підготували для подолання водних перешкод, устаткувавши бронемашини трубами-лазами для екстреної евакуації екіпажу", - розповіли у навчальному центрі.

Варто зазначити, що український "Булат" вперше за час свого існування повністю занурився у воду, раніше в таких навчаннях він не брав участь.

Раніше експерт пояснив, чому модернізовані танки Т-64БМ «Булат» є непридатними для бою.