Торгова війна: Трамп погрожує Китаю новими митами

10:33, 19 червня 2018
Промисловість
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі введення Китаєм мит на американські товари, додаткові митні збори в розмірі 10 відсотків будуть накладені на китайську продукцію загальною вартістю в 200 мільярдів доларів.

«Будуть зроблені нові кроки з метою спонукати Китай відступити від недобросовісної торгової практики, відкрити свої ринки американським товарам і погодитися на більш збалансовані торговельні відносини з Америкою», – заявив президент США Дональд Трамп, передає “Радіо Свобода”.

Особливе невдоволення Трампа викликає відмова китайської влади захищати американську інтелектуальну власність.

У відповідь Міністерство комерції Китаю заявило, що Пекін вживе «якісних» і «кількісних» заходів, якщо президент США Дональд Трамп введе додаткові мита на китайські товари, передає Reuters.

У відомстві підкреслили, що заходи будуть мати комплексний характер - Китай налаштований на «рішучий опір».

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп офіційно оголосив про запровадження мит на китайські товари. Йдеться про введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю. Передбачається, що мита будуть застосовані щодо товарів на суму 50 мільярдів доларів.

У Китаї заявили, що готують симетричну відповідь на американські мита.

Директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що нові мита США можуть становити ризик для світової торгівлі.

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Теги: #США#Китай#мито#торгова війна