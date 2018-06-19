Порошенко схвалив підвищення експортного мита на металобрухт

Президент підписав закон про продовження на рік і підвищення до 42 євро за тонну експортного мита на металобрухт.

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження на рік терміну дії експортного мита на відходи та брухт чорних металів, а також його підвищення до 42 євро за тонну із 30 євро за тонну.

Читайте такожЗростання промвиробництва в Україні прискорилося до 3%

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Метою закону є збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту для зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості і забезпечення умов відновлення об'єктів інфраструктури.

Крім того, законопроект спрямований на подальшу стабілізацію ситуації в металургійній галузі та суміжних секторах, збереження існуючих та створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт, а також створення більшої доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки дефіцитної сировини, утвореної на її території.

Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила цей закон у другому читанні 17 травня цього року.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк повідомляв, що цей закон не суперечить міжнародним зобов'язанням України.

За його словами, закон відповідає умовам участі України в договорах з ЄС і Світовою організацією торгівлі, де передбачено винятки, пов'язані в тому числі із захистом інтересів національної безпеки, під які потрапляє Україна, яка протистоїть російській агресії.

У липні 2016 року Рада прийняла з поправками президента закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.

У липні 2017 року мито було продовжено ще на один рік.

Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі.