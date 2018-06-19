Порошенко схвалив підвищення експортного мита на металобрухт
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження на рік терміну дії експортного мита на відходи та брухт чорних металів, а також його підвищення до 42 євро за тонну із 30 євро за тонну.
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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Метою закону є збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту для зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку для першочергового забезпечення потреб оборонної промисловості і забезпечення умов відновлення об'єктів інфраструктури.
Крім того, законопроект спрямований на подальшу стабілізацію ситуації в металургійній галузі та суміжних секторах, збереження існуючих та створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок підвищення експортного мита на металобрухт, а також створення більшої доданої вартості на території держави шляхом глибокої переробки дефіцитної сировини, утвореної на її території.
Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила цей закон у другому читанні 17 травня цього року.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк повідомляв, що цей закон не суперечить міжнародним зобов'язанням України.
За його словами, закон відповідає умовам участі України в договорах з ЄС і Світовою організацією торгівлі, де передбачено винятки, пов'язані в тому числі із захистом інтересів національної безпеки, під які потрапляє Україна, яка протистоїть російській агресії.
У липні 2016 року Рада прийняла з поправками президента закон, що передбачає підвищення терміном на один рік експортного мита на відходи та брухт чорних металів до 30 євро за 1 тонну, а також скасування обов'язкової державної реєстрації контрактів на експорт металобрухту.
У липні 2017 року мито було продовжено ще на один рік.
Українські металургійні компанії неодноразово виступали з вимогами обмежити експорт металобрухту, оскільки, на їхню думку, у меткомбінатів спостерігається дефіцит брухту, а його вивезення з країни негативно позначається на металургійній галузі.