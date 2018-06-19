Родинна фірма Розенблатів постачатиме таємничі безпілотники для Міноборони - ЗМІ (відео)

Ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань, а ціну можуть накрутити за рахунок конструкторських розробок.

Міністерство оборони планує придбати безпілотники HAWK у фірми дружини нардепа Борислава Розенблата, які падали на демонстраційних польотах у ЗСУ.

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Про це йдеться у сюжеті «Розенблат надає крила» в програмі «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

У 2018 році в рамках державного оборонного замовлення (надалі - ДОЗ) Міноборони запланувало придбати два безпілотних комплекси HAWK виробництва житомирського ТОВ «Українські авіаційні системи» (ТОВ «УАС»).

Комплекс розроблений ТОВ «УАС» в кооперації з іноземними партнерами. Виготовляється здебільшого із імпортних деталей. Таку інформацію на запит програми повідомили у Міноборони.

Офіційно співвласниками ТОВ «УАС» є дружина нардепа Борислава Розенблата Жанна Розенблат, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв, а також Роман Діденко з Молдови.

Борислав Розенблат не приховує – фірма дружини, однак ідея його: «Я займався цим питанням ще в 2014 р… І я знайшов команду, знайшов однодумців, знайшов своїх друзів-інвесторів, які вклали гроші дуже серйозні в цей проект, і він, бачите, на протязі 4 років – впроваджений». На думку Розенблата «УАС» потрапив у ДОЗ заслужено, адже їхня «пташка» дослівно «найкраща в країні», пройшла «усі випробування МО нашої країни» і добре відома учасникам ринку безпілотників в Україні.

Однак ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань, а ціну можуть накрутити за рахунок конструкторських розробок.

Для того, щоб потрапити в держоборонзамовлення, українському виробнику потрібно: 1) успішно пройти визначальні відомчі випробування і 2) отримати допуск до експлуатації в ЗСУ (надається окремим наказом міністра оборони). Допуск HAWK-у міністр Степан Полторак підписав у грудні 2017 року.

Міноборони щороку закуповує не більше півдесятка різних марок безпілотників і розенблатівська фірма зі своїми HAWK-ами цьогоріч з’явилися у планах ДОЗ вперше. Однак ці безпілотники міністр не зміг пригадати ні по назві, ні по виробнику, ні по фото: «Дуже важко відповідати, у нас найменувань в ДОЗі близько 3 тис. Я не пам’ятаю по кожному».

Визначальні відомчі випробування HAWK від родинної фірми Розенблата проходив у Державному науково-випробувальному центрі Збройних сил (ДНВЦ ЗСУ) з 31 травня по 29 липня 2016 року. Випробування комплекс пройшов успішно, заявлені характеристики підтвердив і може розглядатися на підконтрольну експлуатацію – йдеться у відповіді ЗСУ на запит телепрограми. Протокол випробувань - державна таємниця.

Водночас, у журналі “Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ” опубліковані результати демонстраційних польотів, які проходив безпілотник HAWK у тому ж ДНВЦ до секретних випробувань.

Публікація датована квітнем 2016 року. Випробовували зліт планера, і з 9 спроб вдалими були тільки 7, два рази безпілотник падав через особливість конструкції. Злітає «пташка» з натяжної стропи. Виявилося, що конструкція HAWK-а має суттєву ваду: площина гвинта перетинає стропу, тож під час злету вона може неочікувано намотатися на гвинт і тоді планер падає, так і не злетівши. Що, власне, і трапилося з HAWK-ом, корпус і гвинт були зруйновані.

Тож загальний висновок був невтішний: вимог до зльоту безпілотників не так уже й багато – це надійність та безпечність механізму зльоту і його передбачуваність і ця «вимога льотної придатності до безпілотного авіаційного комплексу даного класу щодо процесу зльоту безпілотного апарату не виконується».

У журналі описані демонстраційні польоти безпілотника HAWK виробництва молдовської компанії Drone-Tech SRL. На наше запитання, чи є безпілотник Drone-Tech SRL і безпілотник ТОВ «УАС» - одним і тим же комплексом, в ЗСУ достеменно відповісти не змогли. Нардеп Розенблат на це ж питання відповів, що «це абсолютно різні речі, абсолютно різні модифікації».

Однак є підстави вважати, що HAWK від Drone-Tech SRL - це той самий HAWK, котрий невдовзі виставила на випробування компанія «УАС» дружини Розенблата.

По-перше, планери виглядають ідентично. По-друге, молдовська фірма Drone-Tech SRL, яка завалила демонстраційні польоти, афільована з українською компанією дружини Розенблата. Drone-Tech записана на Віталія Диденка з Молдови. Це - батько одного зі співласників українського продавця безпілотників HAWK – Романа Діденка.

По-третє, лише після випробувань ніби “свого” безпілотника українська компанія придбала комплектуючі, із яких він збирається: імпортні запчастини перетнули український кордон на півроку-рік пізніше секретних випробувань.

ТОВ «УАС» засноване у березні 2016 р., випробування її HAWK-а успішно пройшли в червні-липні 2016 р, тобто буквально через пару місяців після створення компанії. При цьому оптичні модулі пройшли розмитнення у листопаді 2016, ноутбук на базі котрого функціонує наземна станція управління, – у грудні 2016, корпуси планерів - у січні, парашути – у лютому, а комп’ютерні плати і антени – у травні 2017.

Як йдеться у сюжеті, не менш дивною виявиласяситуація з постачальниками цих деталей. Низку найважливіших запчастин, таких як оптичні модулі, комп’ютерні плати, антени т.д., «УАС» придбав у ще кількох компаній Віталія Діденка – британської Drone-Tech LP і молдовської Transenergoproiect SA. Остання є транспортно-логістичною фірмою, займається вантажними перевезеннями. Це і є основний бізнес Віталія Діденка, котрий він веде в Молдові уже понад 20 років.

До комплектації та конструкції HAWKа також є низка зауважень у практиків. Згідно з інформацією на сайті «УАС» та офіційними відповідями МО і ЗСУ, в комплект HAWK входять: наземна станція керування, антенний комплекс, 2 “пташки” і 2 оптичні модулі. Заявлене цільове призначення: аеророзвідка.

Керівник проекту «Аеророзвідка» та екс-радник начальника ГШ ЗСУ Натан Хазін звертає увагу: наявність у комплекті лише двох планерів не відповідає ні світовій, ні українській практиці: «Дві одиниці в комплексі – немає такої практики. Є три-чотири пташки. Зазвичай 1 в повітрі, 1 резервна і 1 підмінна. Підмінна – це мені треба прямо зараз летіти в той район, де працювала попередня: в той час, як одна повертається, інша летить туди, вони циркулюють таким чином”.

Окрім того, за словами Хазіна, зліт зі стропи є застарілим і травматичним рішенням з великою вірогідністю втрати планера уже на злеті, закріплена під фюзеляжем камера – також у зоні ризику з вірогідністю ураження при посадці, а зображена на наданому Міноборони фото антенна – одна з найпримітивніших. Тому, на думку експерта, «мова йде про простий, пересічний комплекс, який не вирізняється особливими тактичними показниками».

Ціна на HAWK-и, згідно з відповіддю Міноборони, поки ще не визначена.

Разом з тим, у випадках, коли закупівля продукції оборонного призначення здійснюється в засекреченому режимі, без застосування конкурентних процедур, ціна на товар має обраховуватися за затвердженою КМУ окремою формулою. Згідно з нею, у вартість продукції можуть бути зараховані витрати на оплату робіт і послуг сторонніх підприємств щодо виготовлення (розроблення, модернізації) деталей до виробу та щодо вдосконалення технології і організації виробництва.

Під цю групу цілком можуть потрапити витрати фірми дружини Розенблата «УАС» на конструкторські послуги від фірм того ж Віталія Діденка. За даними телепрограми, фірми молдовського вантажоперевізника не тільки перепродають «УАС» запчастини – їм також замовлялися специфічні послуги. Так компанії «Transenergoproiect SA» було виплачено 1,67 млн грн. за модифікацію друкованої плати вбудованого комп'ютера. А фірмі «Drone-Tech LP» перерахували 1,11 млн грн. за розробку конструкції адаптера кріплення корисного навантаження (це той самий оптичний модуль) і проектування внутрішнього нагрівача. Таким чином на послуги і роботи сторонніх підприємств уже витрачено близько трьох мільйонів.