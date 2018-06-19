Підприємства «Укроборонпрому» об'єднають у п'ять кластерів

Це авіаційний, бронетанковий, суднобудівний, радіолокаційний і кластер точного озброєння.

Всі підприємства державного концерну «Укроборонпром» будуть об'єднані в п'ять кластерів, що дозволить вирішувати складніші та комплексні завдання.

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Про це на прес-конференції повідомив голова наглядової ради ДК «Укроборонпром» Михайло Згуровський.

«Це авіаційний, бронетанковий, суднобудівний, радіолокаційний і кластер точного озброєння», - сказав він.

За його словами, зараз процес створення кластерів триває.

«У цих кластерах підприємства не втрачають своєї автономії як юридичні особи, вони, як і раніше, будуть діяти в якості незалежних підприємств з усіма можливостями і напрацьованими зв'язками, але з точки координації їхніх дій під час виконання великих комплексних проектів ресурси будуть об'єднуватися», - додав він.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.