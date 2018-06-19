Президент заступився за український бізнес, не виходячи за рамки економічної угоди з ЄС - експерт

Україна має і далі нарощувати свої експортні потужності в ЄС, драйвером яких є малий і середній бізнес, каже Фесенко.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підняттям експортного мита на вивіз металобрухту з 30 до 42 євро президент Петро Порошенко простимулював бізнес-процеси всередині країни.

Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи підписання президентом України Петром Порошенком закону про збільшення експортного мита на металобрухт, пише gazeta.ua.

"Порошенко - єврореаліст і лобіст українського ринку, який зіграв не на заголовки в пресі, а на користь вітчизняного бізнесу. Піднявши експортне мито на вивіз металобрухту з 30 до 42 євро, він простимулював бізнес процеси всередині країни, гарантувавши робочі місця і податки", - вважає політолог.

"Здоровий прагматизм і розуміння європейського законодавства, надзвичайно важлива навичка для українських політиків. Які хочуть робити країну успішною в економіці, а не на словах в телевізорі.

Україна має і далі нарощувати свої експортні потужності в ЄС, драйвером яких є малий і середній бізнес. І не повинна втрачати переваг своїх економічних гігантів, які гарантують мільйони робочих місць і зростання заробітних плат ", - вважає Фесенко.

Нагадаємо, 12 липня 2016 року був прийнятий Закон України №1455-VIII "ПРО внесення змін у деякі закони України про зниження дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку", яким з 15 вересня 2016 року на рік були підвищені ставки експортного мита на металобрухт з €10/тонна до €30/тонна. Одночасно була скасована реєстрація імпортних контрактів по лому.