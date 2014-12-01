Росія через обвал рубля і санкції змушена "заморозити" космічні проекти

Роскосмос почав відкладати проекти через коливання курсу валют і невизначеність з поставками комплектуючих для космічних апаратів, пишуть "Известия".

Велика частина деталей для російських супутників, як і раніше, імпортується і оплачується валютою, відповідно, планувати проекти, що передбачають використання імпортних комплектуючих, неможливо, особливо, якщо потрібно планувати на десятиліття вперед.

Читайте такожРосія розробила програму окупації кращих майданчиків Місяця"В листопаді через повну невизначеність з цінами і поставками не змогла нічого вирішити науково-технічна рада з орбітальної системи зв'язку «Гонець», - говорить джерело в управлінні стратегічного планування Роскосмосу. - В ході засідання були представлені два альтернативних варіанти перспективного вигляду космічного апарату «Гонець»: один у виконанні московського НДІ точних приладів (НДІ ТП), другий варіант підготував ІСС імені Решетньова у співпраці з Thales Alenia Space. Обидва варіанти передбачали приблизно 90% імпортних комплектуючих, частина з яких підпадає під правила ITAR (International Traffic in Arms Regulations - набір правил, що встановлюються урядом США для експорту товарів і послуг оборонного характеру - «Известия»). Зрозуміло, що було поставлено питання: чи є гарантії поставок всіх включених комплектуючих? Гарантій немає, відповіли проектанти".

Науково-технічна рада щодо «Гонця» в результаті не змогла прийняти ніяких рішень і планує знову зібратися в лютому наступного року. Президент ВАТ «Супутникова система «Гонець» Дмитро Баканов підтвердив перенесення ради на лютий, але які-небудь подробиці обговорювати відмовився.

Залежність російських виробників від західних постачальників мікроелектроніки - не новина. І в цьому плані поки що нічого не змінюється. Росії поки не вдається реалізувати проекти з виробництва сучасної компонентної бази навіть у тих випадках, коли гроші на ці проекти виділяються з бюджету.