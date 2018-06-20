Росія готує мита на товари зі США

За словами голови Мінекономрозвитку, Росія запровадить імпортні мита на поставки зі США будівельно-дорожньої техніки та ряду інших товарів, але ліків серед них не буде.

Росія найближчим часом введе заходи щодо імпорту зі США у відповідь на мита на сталь і алюміній, ці заходи торкнуться тільки продукції, яка має аналоги в РФ.

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Про це заявив голова Мінекономрозвитку країни Максим Орєшкін, передає Прайм.

"У зв'язку з тим, що США продовжують застосовувати захисні заходи у вигляді додаткових мит на ввезення сталі та алюмінію і відмовляються надати компенсацію виникаючих у Росії втрат, Росія використовує свої права по СОТ і вводить балансуючі заходи щодо імпорту зі США", — заявив Орєшкін, коментар якого надала прес-служба міністерства.

"Ці заходи у вигляді додаткових імпортних мит на американські товари почнуть застосовуватися найближчим часом. Стосуватися вони будуть тільки продукції, що має аналоги на російському ринку, і не матимуть негативного впливу на макроекономічні показники", — додав він.

Мінекономрозвитку РФ протягом кількох днів сформує перелік товарів зі США, на які будуть введені відповідні імпортні мита, повідомила прес-служба міністерства.

"Остаточний перелік буде сформований найближчим часом, буде потрібно ще кілька днів", — уточнили в міністерстві.

За словами Орєшкіна, Росія запровадить імпортні мита на поставки зі США будівельно-дорожньої техніки і ряду інших товарів, але ліків серед них не буде.

"У нас список відпрацьований. Він пов'язаний, по-перше, з товарами, за якими у нас достатній обсяг торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Друге — проведена оцінка так, щоб не пошкодило ні російському споживачеві, ні російським громадянам, не мало негативного впливу на інвестиційні процеси", — сказав Орєшкін.

"Там є будівельно-дорожня техніка та ряд інших елементів, які Росія імпортує. Ліків, ні, звичайно", — уточнив міністр.

Росія в кінці травня повідомила СОТ про можливе введення мита на товари зі США на 537,6 мільйона доларів у рік у відповідь на мита на сталь і алюміній.