Кабмін затвердив десятилітню стратегію розвитку ОПК країни

Реалізація стратегії дозволить розпочати другий етап реформи оборонно-промислового комплексу.

Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, стратегія визначає напрями реалізації середньострокових реформ ОПК і відповідного законодавства, яке має бути прийнято Верховною Радою.

"Реалізація стратегії дозволить розпочати другий етап реформи оборонно-промислового комплексу, основні завдання, які були сформовані в період 2016-2017 років. Важливо також те, що ми завершимо проведення інституційної перебудови оборонно-промислового комплексу, вдосконалимо функціонування на всіх рівнях системи оборонної промисловості України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів схвалив державний оборонне замовлення на 2018-2020 роки.