Газ для промисловості наступного місяця не подорожчає

«Нафтогаз» залишив ціни на газ для промспоживачів без змін.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 липня 2018 року залишила мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на рівні червня - 9952,8 грн за тис. кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

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Максимальні ціни на природний газ для промспоживачів із 1 липня також не змінилися і становлять - 10893,6 грн за тис. кубометрів, що відповідає ціні червня.

Як відзначили у компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менш як 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

Раніше, на червень порівняно з травнем 2018 року «Нафтогаз» збільшив мінімальні ціни на газ для промспоживачів - до 9952,8 грн з 9142,8 грн за тис. кубометрів і максимальні ціни на 8,5% - до 10893,6 грн з 10041,6 грн за тис. кубометрів.