Торгові війни: Росія відповість США митами майже на $100 мільйонів
14:19, 20 червня 2018Промисловість
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Росія готує заходи у відповідь на введення США мит на сталь і алюміній.
Ілюстрація REUTERS
На першому етапі обсяг заходів зі сторони Росії у відповідь на введення з боку США мит на сталь і алюміній становитиме $93 млн.
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Про це повідомляє RNS з посиланням на Мінекономрозвитку (МЕР).
«$537,6 млн — це сума, в межах якої ми маємо право ввести балансуючі заходи. На першому етапі вона менша — близько $93 млн. Ці суми рахуються як суми додаткових мит», — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, голова міністерства економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що Росія готує заходи у відповідь на введення США мит на сталь і алюміній, серед них — введення додаткових імпортних мит на американські товари.
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