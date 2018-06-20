Торгові війни: Росія відповість США митами майже на $100 мільйонів

Росія готує заходи у відповідь на введення США мит на сталь і алюміній.

На першому етапі обсяг заходів зі сторони Росії у відповідь на введення з боку США мит на сталь і алюміній становитиме $93 млн.

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Про це повідомляє RNS з посиланням на Мінекономрозвитку (МЕР).

«$537,6 млн — це сума, в межах якої ми маємо право ввести балансуючі заходи. На першому етапі вона менша — близько $93 млн. Ці суми рахуються як суми додаткових мит», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, голова міністерства економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що Росія готує заходи у відповідь на введення США мит на сталь і алюміній, серед них — введення додаткових імпортних мит на американські товари.