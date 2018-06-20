Мотоцикли, джинси, віскі: Євросоюз вводить 25% мито на товари зі США

Зокрема, митом в розмірі 25% будуть обкладені такі товари, як мотоцикли з об'ємом циліндра понад 500 см3, спортивні, моторні, прогулянкові судна, джинси, віскі, сигари і сигарети, солодка кукурудза та інші.

Єврокомісія прийняла регламент, який вводить в дію заходи у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

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Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

"Заходи охоплюють перелік продукції на загальну суму 2,8 мільярда євро і набудуть чинності в п'ятницю 22 червня", - йдеться в повідомленні.

Перелік товарів, який оприлюднила Єврокомісія, включає продукцію зі сталі та алюмінію, сільськогосподарську продукцію та інші види продукції. Зокрема, митом в розмірі 25% будуть обкладені такі товари, як мотоцикли з об'ємом циліндра понад 500 см3, спортивні, моторні, прогулянкові судна, джинси, віскі, сигари і сигарети, солодка кукурудза та інші.

В ЄК зазначили, що вводячи мита, ЄС використовує свої права в рамках Світової організації торгівлі.

"Ми не хотіли опинитися в цій позиції. Однак одностороннє і невиправдане рішення США про встановлення тарифів на сталь і алюміній для ЄС означає, що у нас не залишається іншого вибору. Правила міжнародної торгівлі, які ми розробили протягом багатьох років пліч-о-пліч з нашими американськими партнерами не можуть бути порушені без реакції з нашого боку. Наша відповідь пропорційна і повністю відповідає правилам СОТ. Зрозуміло, якщо США скасують свої тарифи, наші заходи також будуть скасовані", – заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем.

Нагадаємо, Єврокомісія поновила Статут про блокування, який забороняє особам ЄС дотримуватися екстериторіальних санкцій США, дозволяє компаніям відшкодовувати збитки, завдані такими санкціями, та скасовує дію в ЄС будь-яких рішень іноземних судів на їхній основі.

У березні адміністрація Трампа ввела мито в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній щодо Китаю, Росії і Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини введення додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

У відповідь на дії США Європейський союз заявив, що введе додаткові мита і продовжить справу у Світовій організації торгівлі для захисту своїх інтересів.