В Україні перевірять роботу держшахт

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що знайде ресурси для виплати заборгованості шахтарям.

Кабінет Міністрів має намір ініціювати глибинні перевірки роботи державної вугільної промисловості.

Читайте такожУкраїна з початку року видобула майже 14 мільйонів тонн вугілля

Про це під час засідання уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я підкреслюю те, що в самій вугільної промисловості є багато питань, я маю на увазі в державному секторі, які для мене є незрозумілими. Тому я буду ініціювати більш глибинну перевірку всієї державної вугільної промисловості", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, він має обгрунтовані дані про те, що не всі кошти доходять до бюджету і самим шахтарям.

"Шахтарі ні в чому не винні... я розумію, що хлопці повинні отримувати зарплату. Тому є доручення Мінфіну та Міненерговугілля внести пропозиції уряду, яким чином в рамках бюджету збалансувати і хлопцям виплатити зарплату. Я знайду ресурси для того, щоб вирішити проблему", - додав Гройсман.

Також він додав, що незабаром запропонує варіанти вирішення даної проблеми.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

За даними Міненерговугілля, станом на 1 березня 2018 року заборгованість по зарплаті шахтарям становила 167,1 мільйона гривень.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 гривень за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівники держшахт, які не будуть виплачувати вчасно заробітну плату шахтарям, були звільнені.