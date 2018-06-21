"Укртютюн" підтримав ініціативу прем'єра посилити боротьбу з контрабандою

Парламент закликають розглянути законопроект №4327 щодо запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів.

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" підтримує готовність прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана реалізувати програму "Україна без контрабанди".

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- Голова уряду абсолютно правильно і чітко означив проблему. Тіньовий обіг протягом багатьох років становить серйозну проблему для легальних виробників тютюнових виробів. За даними TNS, нелегальний ринок сигарет за минулий рік зріс вдвічі – до 1,5 млрд. сигарет. Прямі втрати бюджету 2017 р. оцінюються в 1,2 мільярда гривень. При цьому нелегальний ринок сигарет продовжує стрімко зростати і за збереження поточної тенденції ми можемо говорити вже про 2 мільярда нелегальних сигарет у 2018 році. Що при теперішніх ставках податків призведе до сукупних втрат бюджету на рівні 2 мільярдів гривень – заявила голова Асоціації "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Також глава Асоціації нагадала, що за даними дослідження KPMG, Україна зараз є найбільшим постачальником контрабандних сигарет до країн Євросоюзу. За 2016 рік з України до країн ЄС було нелегально завезено 5,8 мільярда сигарет.

- Це неприпустима ситуація, яка б’є і по іміджу України, і по її бюджету, і по легальних виробниках сигарет – впевнена Валентина Хоменко.

За її словами, цю проблему можна вирішити шляхом комплексної співпраці держави і легального бізнесу.

- Передовсім, треба запроваджувати кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів в особливо великих розмірах. Відповідний законопроект - №4327 – зареєстровано в парламенті більше двох років тому. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вчора абсолютно правильно заявив, що Україна залишається мало не єдиною країною в Європі, де декриміналізовано контрабанду підакцизних товарів. Це нелогічно і неприпустимо – впевнена Валентина Хоменко.

Крім того, потрібен чіткий план боротьби з незаконним виробництвом і обігом тютюнових виробів.

- Вже прийнято Стратегію в сфері протидії незаконному виробництву і обігу тютюнових виробів на період до 2021 р. Але, на жаль, вже рік не приймають План дій під цю стратегію. А без прийняття урядом Плану дій Стратегія фактично не реалізується – означила проблему Валентина Хоменко.