В Маріуполі знижують обсяги виробництва чавуну через нестачу вагонів

Розвиток залізничного сполучення зі східними регіонами країни є найбільш пріоритетним напрямком для "УЗ" серед проектів капітальних інвестицій, нагадують промисловці.

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча у червні цього року знижує виробництво чавуну на 25 тисяч тонн через зниження показників пропуску вантажних перевезень у напрямку Комиш-Зоря – Волноваха з боку "Укрзалізниці". Про таке інформує Центр Транспортних Стратегій, пише 5 канал.

Як зазначається, запасів сировини у металургів залишилося на 1-2 доби, а втрати від недоотриманої валютної виручки та невиконання зобов'язань перед партнерами складуть до 1,5 десятків мільйонів доларів.

"Уже зараз видно, що очікувані втрати виробництва товарної продукції у червні в ММК ім. Ілліча складуть близько 30 тис. тон, що еквівалентно недоотриманню валютної виручки у 10-15 млн доларів", - кажуть в Метінвесті, що керує комбінатом.

Окрім проблеми зменшення пропуску поїздів, експерти звертають увагу і на загальне зниження обсягів перевезення за маршрутом Комиш-Зоря – Волноваха.

"Якщо проаналізувати динаміку середньої кількості вагонів у потягах, що здаються по стику Комиш-Зоря з початку 2017 року, то стає очевидно, що за рік кількість вагонів у потязі зменшилася майже на 7 одиниць" - констатує старший аналітик ЦТС-Консалтинг Павло Руденко.

Цю інформацію підтверджують і самі оператори ринку. Вони відзначають, що в останні тижні було зафіксовано формування потягів з 22-27 вагонів (попри норму у 55 вагонів). Основною причиною неповного комплектування потягів називають незадовільний стан тепловозів депо Волноваха і Пологи, внаслідок чого УЗ штучно занижує вагу поїздів під час їх формування.

Раніше в Кабміні, профільному міністерстві та УЗ неодноразово відзначали, що розвиток залізничного сполучення зі східними регіонами країни є найбільш пріоритетним для "Укрзалізниці" серед проектів капітальних інвестицій.