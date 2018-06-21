Торгова війна: Туреччина ввела мита на товари із США

За рахунок нових мит Туреччина має намір отримувати 300 мільйонів доларів на рік.

Туреччина ввела відповідні мита на товари із США. Під загороджувальні заходи потрапили 22 види американських товарів на загальну суму близько 300 мільйонів доларів. Мита вже вступили в силу.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на міністра економіки Туреччини Ніхат Зейбекчи.

Згідно з документами, поданими Туреччиною у Всесвітню торговельну організацію, Туреччина має намір отримувати за рахунок мита 300 мільйонів доларів в рік.

"Ми експортуємо сталь до США на 1,18 мільярда доларів, а імпортуємо з цієї країни товарів на 1,3 мільярда доларів. Ми намагалися вирішити цю проблему з ними на переговорах, але це не вийшло. Вони братимуть з нас додаткові мита у розмірі 260 мільйонів доларів. Ми теж почали діяти і ввели додаткові мита на 22 види американських товарів на суму в 300 мільйонів доларів. З сьогоднішнього дня вони вступили в силу", - сказав Зейбекчі.

Наголошується, що Європейська комісія затвердила мита на імпорт товарів із США на загальну суму 2,8 мільярда євро. До переліку товарів, на які будуть поширюватися мита, входять вироби зі сталі та алюмінію, сільськогосподарські товари та комбінації інших продуктів, наприклад, спортивні товари, одяг, віскі, сигарети і т. д. Відповідні заходи Євросоюзу почнуть діяти 22 червня.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня на зустрічі з представниками найбільших металургійних компаній президент США Дональд Трамп оголосив про введення мита на імпорт сталі і алюмінію. Вже 8 березня глава Адмінстрації підписав розпорядження про оподаткування іноземній стали 25% митом, а алюмінію - 10%.