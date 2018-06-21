Російський суд відхилив скаргу Siemens у другій справі про «кримські турбіни»

Суди двох інстанцій раніше відхилили зустрічні позови самого Siemens і структур "Ростеху" за першою справою, що стосується тих же турбін.

Арбітражний суд Московського округу відхилив касаційну скаргу російської «дочки» німецького концерну Siemens на рішення про відмову в задоволенні позову до структур «Ростеху» на постачання турбін для ТЕС в анексованому Криму.

Про це повідомляє «РИА Новости».

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Позивач — виробник спірних турбін ТОВ "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ, на 65% належить Siemens, на 35% — "Силовим машинам") — в четвер просив касаційну інстанцію скасувати винесене 10 січня рішення Арбітражного суду Москви та постанову Дев'ятого арбітражного апеляційного суду від 10 квітня. Обидві інстанції повністю відхилили позов СТГТ. На думку позивача, вказане рішення прийнято необґрунтовано.

У цьому позові СТГТ просив суд визнати незаконним свій договір поставки турбін з ВАТ "ВО "Технопромекспорт" (ВАТ ТПЕ, структура "Ростеха") від 10 березня 2015 року, а також витребувати чотири газотурбінні установки з чужого незаконного володіння ТОВ "ВО "Технопромекспорт" (ТОВ ТПЕ, входить в "Ростех").

Суди двох інстанцій раніше відхилили зустрічні позови самого Siemens і структур "Ростеха" у першій справі, що стосується тих же турбін. У ньому Siemens вимагав визнати незаконною угоду постачання і повернути турбіни виробнику. У зустрічному позові ТОВ ТПЕ та ВАТ ТПЕ оскаржували пункти контракту, що дають СТГТ право відмовитися від його виконання у випадку загрози порушення санкцій ЄС, а також зобов'язують покупця не розміщувати турбіни в Криму, встановлюючи кінцевим місцем поставки Таманський півострів.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2017 року Росія доставила до анексованого Криму чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. Коментуючи цю подію, Siemens заявили, що мають докази, що всі чотири турбіни, які поставлялися для здійснення проекту на півдні Росії, були незаконно доставлені до Криму. Пізніше Німеччина зажадала від ЄС введення нових санкцій через ситуації з турбінами Siemens, які незаконно потрапили в окупований Крим.

Довідка УНІАН. Siemens AG - німецький технологічний концерн, провідний світовий виробник електротехніки та електроніки для промисловості і енергетики, медичного обладнання, міської інфраструктури. Штаб-квартири концерну знаходяться в Берліні та Мюнхені.

Німецький концерн Siemens має тривалу історію співпраці з українськими та російськими компаніями. Концерн постачає обладнання для роботи електростанцій та інших об'єктів енергетики.