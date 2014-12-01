В Україні виробництво сталі скоротилося на 16%

В Україні у січні-листопаді, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем-листопадом 2013 року на 16% - до 25,24 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період також скоротилося на 16% - до 22,13 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 14% - до 23,036 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу в січні-листопаді зменшився на 20% - до 12,93 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше до 2012 р.; 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн прокату (100%).

Виробництво коксу становило 17,596 млн тонн (93%).