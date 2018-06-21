Авдіївський коксохім опинився на межі зупинки – директор заводу

За словами керівника підприємства, вже через тиждень на заводі скінчиться запас сірчаної кислоти, що призведе до вимушеної зупинки виробництва.

Авдіївський коксохім через брак сировини опинився на межі зупинки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор підприємства Муса Магомедов.

За словами Магомедова, вже через тиждень на заводі закінчиться запас сірчаної кислоти, що призведе до вимушеної зупинки виробництва. При цьому директор вказує, що відчуває дивні почуття в зв'язку з даною ситуацією, оскільки завод, розташований фактично в зоні ведення бойових дій на сході України, який неодноразово піддавався обстрілам, зумів вижити, але опинився в складній ситуації через українських постачальників.

«Погані новини. Завод опинився на межі зупинки. Через 7 днів у нас повністю закінчуються запаси сірчаної кислоти — сировини, без якого робота коксохіму неможлива. Дивне почуття: завод зумів вижити під час бойових дій, але може зупинитися через банальну нестачу сировини, що нам має поставити наше вітчизняне підприємство. Нам пояснюють цю ситуацію браком вагонів. Трейдер Східного ГЗК, підприємство «Торгсервіс», який продає АКХЗ сірчану кислоту, мав у червні відвантажити нам 1080 тонн сірчаної кислоти, а відвантажив поки всього лише 60 тонн або 5% від обіцяного...», - написав Магомедов.

При цьому директор заводу зазначив, що наміри Мінекономіки обмежити імпорт сірчаної кислоти в Україну недоречні, і дана ситуація тому яскравий приклад.

«При цьому в Міністерстві економіки на повному серйозі розглядають введення мит на імпорт сірчаної кислоти в Україну. Хоча вже абсолютно очевидно, що нам без імпорту ніяк не впоратися. Але що нам робити зараз, в даній ситуації? У нас за спиною коксохімічне виробництво і ціле місто, який залежить від цього виробництва, а також металургійні комбінати країни, які просто не зможуть працювати без нашого коксу», - написав Магомедов.