Два підприємства, які перевіряє НАБУ, намагаються монополізувати ринок - промисловці

За словами Каленкова, закриття імпорту може призвести до падіння виробництв на металургійних підприємствах.

Підприємства "Сумихімпром" і "Східний ГЗК", ініціювали розслідування щодо імпорту сірчаної кислоти, результатом якого може стати монополізація ринку, а також крах металургійної галузі України, є об'єктами розслідувань практично всіх контролюючих органів.

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Практично всі контролюючі органи, прокуратура, НАБУ проводять розслідування на цих підприємствах. На "Сумихімпром", на "Східний ГЗК". Це, до речі, ще одна причина, чому поставки з цих підприємств нестабільні, це нас не задовольняє", - заявив Каленков.

За словами голови об'єднання промисловців, дані два українські виробники не здатні задовольнити потреби в сірчаній кислоті металургійні підприємства через брак цистерн для перевезення цього виду сировини, а також через те, що цей продукт є лише побічним для них.

"Ці ж підприємства-заявники виробляють основний вид продукції, мінеральні добрива та інші види продукції з сірчаної кислоти, і тільки невелика частина, 4-8% сірчаної кислоти надходить на внутрішній ринок. Не маючи можливості забезпечити внутрішній ринок, ці підприємства абсолютно штучно, з подачею заяви про порушення спецрозслідування, вирішили цей український ринок закрити", - заявив Каленков.

За словами Каленкова, закриття імпорту може призвести до падіння виробництв на металургійних підприємствах і, як наслідок, до втрати валютної виручки України, зростанню курсу долара.