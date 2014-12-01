У Росії виробнича інфляція зросла до максимуму з 1998 року

Індекс PMI обробних галузей РФ в листопаді 2014 року збільшився до 51,7 бала з вересневого показника у 47,4 бала, вказуючи на поліпшення загальної кон'юнктури ринку в обробних галузях, йдеться в повідомленні банку HSBC, передає РИА «Новости».

У листопаді поточного року індекс PMI обробних галузей РФ став максимальним з жовтня 2013 року, і в цілому відповідав середньому довгостроковому значенню дослідження (з вересня 1997 року) в 51,8 бала.

Ослаблення курсу рубля було відзначено учасниками дослідження в якості ключового фактора, що викликав прискорення зростання закупівельних цін у листопаді. Інфляція закупівельних цін істотно прискорилася за місяць і досягла максимального рівня з жовтня 1998 року. Компаніям вдалося частково перекласти більш високі закупівельні ціни на клієнтів у листопаді, оскільки відпускні ціни збільшувалися максимальними темпами з березня 2011 року, йдеться в повідомленні.

Читайте такожБанк России змушений був провести інтервенції для зупинки падіння рубля

"Темпи зростання нових замовлень прискорилися до максимальних.... Внутрішній попит продовжував бути локомотивом розширення, оскільки експортні замовлення скорочуються п'ятнадцятий місяць поспіль, однак повільнішими темпами", - зазначає HSBC.

На тлі прискорення зростання нових замовлень, зростання обсягів виробництва в листопаді також прискорилося. Темпи зростання були максимальними з липня і лише трохи нижче середнього довгострокового рівня дослідження. Незважаючи на зростання обсягів виробництва в листопаді, зайнятість в обробних галузях скорочується сімнадцятий місяць поспіль, і темпи скорочення злегка прискорилися з жовтня.

"Ми вважаємо, що виробники або отримали вигоду з імпортозаміщення або ж неправильно витлумачили тимчасовий сплеск попиту на тлі зрослих інфляційних очікувань ("встигнути купити поки дешево"). У першому випадку висока активність в обробних галузях продовжиться в короткостроковій перспективі. У другому - виробники зіткнуться зі зниженням попиту вже найближчим часом", - наводяться в дослідженні слова головного економіста HSBC по Росії і СНД Олександра Морозова.

Читайте такожУ російському ЦБ заговорили про рекордну інфляцію за останні роки