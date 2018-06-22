Європейські мита на товари зі США набули чинності

Єврокомісія вводить додаткові мита в 25% на імпорт до Євросоюзу певних товарів зі США загальною вартістю близько 3 мільярдів євро.

Єврокомісія вводить додаткові мита в 25% на імпорт до Євросоюзу певних товарів із США загальною вартістю близько 3 мільярдів євро у відповідь на підвищення Сполученими Штатами тарифів на імпорт сталевої і алюмінієвої продукції з Європи.

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Це один із заходів, що вживаються Єврокомісією у зв'язку з цими діями США, повідомляє Прайм.

ЄК раніше прийняла спеціальний регламент, спрямований на введення цих мит для так званого ребалансування ситуації в економіці. Ці заходи відповідають правилам СОТ, в той час як дії США за тарифами на сталь і алюміній, на думку ЄК, суперечать нормам Світової організації торгівлі.

Єврокомісія раніше анонсувала, що заходи ребалансування набудуть чинності 22 червня.

Список імпорту зі США, який тепер буде обкладатися додатковими митами на кордоні Євросоюзу, включає, зокрема, продукцію зі сталі та алюмінію, сільськогосподарські товари (серед них апельсиновий сік, віскі, рис, тютюнові вироби) і деякі види одягу.

Нові мита ЄС будуть діяти, поки діють нові тарифи США на сталеву і алюмінієву продукцію з країн Євросоюзу. ЄС зніме свої додаткові мита, якщо так само вчинить Вашингтон, повідомляла раніше Єврокомісія.