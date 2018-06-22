Омелян хоче переконати Tesla створити свій завод з виробництва електробатарей в Україні

За словами міністра, технологічність у сфері інфраструктури можлива тільки шляхом залучення світових компаній в Україну.

Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії до 2030 року розраховує переконати найбільшого виробника електрокарів у світі - компанію Tesla створити свій завод з виробництва електробатарей в Україні.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у ході офіційного оголошення учора, 21 червня, про початок впровадження Національної транспортної стратегії України до 2030 року «Drive Ukraine».

"Технологічність у сфері інфраструктури можлива лише завдяки залученню всесвітніх компаній в Україні. Такі компанії як Hutchison Port, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair - є і мають бути в нашій країні. Ми віримо в те, що нам вдасться переконати найбільшого виробника електрокарів у світі – Tesla створити свій завод з виробництва електробатарей в Україні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року «Drive Ukraine 2030», метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Нова стратегія спрямована на удосконалення нормативно-правового регулювання галузі перевезень з метою сформувати систему ефективного управління. Планується також впроваджувати програми підготовки і розвитку персоналу, підвищувати прозорість прийняття рішень, покращувати тарифне регулювання ринку транспортних послуг тощо.

Tesla Inc (до 1 лютого 2017 року - Tesla Motors) - американська автомобільна компанія-стартап з Кремнієвої долини. Орієнтована на дизайн, виробництво і продаж електромобілів і компонентів до них. Названа на честь всесвітньо відомого електротехніка і фізика Ніколи Тесли.

Серед інвесторів компанії - засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, а також один із засновників платіжної системи PayPal Ілон Маск.