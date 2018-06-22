Нардепи звернулись до керівництва держави та голови СБУ у зв'язку з втручанням спецслужби у діяльність виробника ліків "Інтерхім"

Народний депутат Олександра Кужель відмітила, що незважаючи на складні умови роботи, підприємство не припинило свій масштабний інвестиційний проект.

Народні депутат України Олександра Кужель, Олег Мусій та Андрій Шипко звернулись до керівництва держави та голови СБУ Василия Грицака з вимогою припинити грубе втручання у господарську діяльність вітчизняного виробника ліків "Інтерхім".

Про це стало відомо на спеціальному брифінгу нардепів, під час якого представник підприємства Олександр Чумак зачитав відповідне звернення від трудового колективу підприємства.

"Ми терпіли, коли СБУ ініціювало масові перевірки підприємства. Але спроби звинуватити нас у співпраці з агресором, який відібрав рідну кримську землю та майно, використовуючи при цьому фейкових псевдонаціоналістів – це вже край та ганьба!" – заявив О.Чумак, який очолює страйком "Інтерхіму".

Народний депутат Олександра Кужель, в свою чергу, відмітила, що незважаючи на складні умови роботи, підприємство не припинило свій масштабний інвестиційний проект, який втілювався з 2012 по 2016 рік, вартістю понад 50 млн. євро та завдяки якому було створено кілька сотень високооплачуваних робочих місць. І при цьому весь час безкоштовно передавало свої ліки на фронт.

Довідка. ТДВ "Інтерхім" – одне з провідних фармацевтичних підприємств країни. У 2016 році воно реалізувало інвестиційний проект по створенню лабораторно-виробничого комплексу за найвищими світовими стандартами. Загальний обсяг інвестицій у проект склад 42 млн. євро.

Крім того, ТДВ "Інтерхім" – єдина в країні фармацевтична компанія, що виробляє ліки для тяжко- та онкохворих. А також є одним з постачальників ліків за програмами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.