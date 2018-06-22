Шахтарям обіцяють виплатити зарплатні борги до кінця року

Минулого тижня прем'єр-міністр доручив Мінфіну і Міненерговугілля напрацювати додаткові джерела для збільшення обсягів держпідтримки.

Питання заборгованості по заробітній платі перед працівниками державних вугледобувних шахт буде вирішено до кінця року в разі підтримки бюджетного комітету парламенту.

Читайте такожУкраїна з початку року видобула майже 14 мільйонів тонн вугілля

Про це повідомив під час Години уряду у Верховній Раді перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, відповідаючи на запитання народного депутата Сергія Шахова щодо заборгованості із зарплат шахтарям.

"У разі підтримки бюджетного комітету парламенту, це питання буде вирішено, та заборгованість до кінця року шахтарі більше не матимуть", - сказав він.

Корзун зазначив, що минулого тижня прем'єр-міністр доручив Мінфіну і Міненерговугілля напрацювати додаткові джерела для збільшення обсягів держпідтримки.

"Щодо заборгованості по зарплаті перед шахтарями, то вона не така критична, як була в минулі періоди. Разом з тим, минулого тижня було доручення прем'єр-міністра Мінфіну і нашому міністерству напрацювати додаткові джерела для збільшення обсягів держпідтримки. Це для тих підприємств, яким не вистачає власної товарної продукції для виплати 100% зарплати", - сказав він.

У свою чергу, присутній у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що заборгованість по зарплатах виникають через різницю ціни на видобуте на держшахтах вугілля та ціни його продажу.

"Шахтарі видобувають продукції за значно вищою ціною, ніж коштує їх продукція. Умовно кажучи, якщо вугілля коштує 2,5 тисячі гривень, то вугілля видобуте на держшахтах, коштує 15 тисяч гривень. У цьому виникає різниця і починають страждати українські шахтарі. Я підкреслив, що шахтарі не мають страждати від цього, тому я доручив знайти джерела дотацій. Це мільярди гривень. Тому ми маємо розуміти, що якщо дати дотацію, то треба десь забрати ці гроші", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня директор Департаменту вугільно-промислового комплексу Олександр Владыченко повідомив, що борги із заробітної плати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств на сьогодні складають 406,8 мільйона гривень та є результатом важкого економічного стану державного вугільного сектору.