Французький Airbus пригрозив піти з Великобританії через Brexit

Airbus попереджає, що під загрозою звільнення знаходяться тисячі співробітників.

Французька авіабудівна компанія Airbus погрожує піти з Великобританії, якщо уряд країни не досягне з ЄС угоди про умови перехідного періоду Brexit.

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Про це повідомляє BBC.

Airbus попереджає, що під загрозою звільнення знаходяться тисячі співробітників.

Зараз 6000 британців працюють на заводі компанії, розташованому в графстві Флінтшир (населений пункт Броутон), 3000 осіб - на заводі в Брістолі. Ще 900 осіб працюють на підприємстві у місті Ньюпорт, 2200 співробітників - у Портсмуті, Гемпширі, Стівеніджі та Хартфордширі. В Уельсі у сфері поставок задіяні 11 600 осіб.

Уряд Уельсу заявив, що попередження Airbus має «надзвичайно тривожний» характер. «Великобританія не може взяти на себе економічний ризик дрейфувати за течією», - йдеться в заяві.

Перший міністр Уельсу Карвин Джонс у п'ятницю візьме участь з іншими британськими міністрами в засіданні англо-ірландського ради в Гернсі. Очікується, що міністри обговорять фінансові ризики промислових компаній, які виникли через Brexit. Поки що Джонс опублікував спільну заяву з першим міністром Шотландії Нікола Стерджен, в якій він закликав прем'єр-міністра Терезу Мей пообіцяти залишитися на єдиному ринку ЄС, і в Митному союзі. На їхню думку, план Мей про вихід Великобританії з ЄС не «відповідає національним інтересам».

Як пишуть «Ведомости», за оцінкою Airbus, вихід Великобританії з ЄС до 2019 року без «перехідного» угоди може призвести до серйозних порушень і навіть переривання виробництва компанії у Великобританії. Це змусить Airbus переглянути свої інвестиції у Великобританію, стверджує компанія.

Вона вважає, що відведений на перехідний період термін (до грудня 2020 р.) занадто малий, щоб ЄС і Лондон вирішили всі питання, а Airbus встигла змінити розгалужений ланцюжок поставок. Компанія пообіцяла уважно стежити за новими інвестиціями у Великобританії і утримуватися від розширення бази постачальників і партнерів у країні.