Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 2,5%

Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в травні зросло на 3,1%.

Зростання промислового виробництва в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнилося до 2,5% з 3% в аналогічному вимірі місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в травні в річному вимірі уповільнилося до 2,9% з 3%.

Порівняно з попереднім місяцем – квітнем 2018 року промвиробництво в травні зросло на 3,1% без урахування коригування на ефект календарних днів, на 2,2% - з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в травні в річному вираженні зафіксоване в хімічній промисловості (37,4%), найбільше падіння - у виробництві електроустаткування (19,2%).

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, зростання промвиробництва в Україні в квітні 2018 року в річному вираженні прискорилося до 3%.

У 2017 році в Україні зафіксовано падіння промвиробництва на 0,1% після зростання на 2,8% у 2016 році.