Україна посилить розробку власних ЗРК - Порошенко

На думку Порошенка, радіолокаційні станції, вироблені на заводі "Іскра" за своїми характеристиками набагато кращі за імпортні, які пропонують закупити для ЗСУ на зовнішніх ринках.

Україна посилить розробку власних, а також закупить імпортні зенітно-ракетні комплекси з метою захисту території від російського агресора.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Запоріжжя, вручаючи військовослужбовцям сертифікати на радіолокаційні станції, вироблені на казенному підприємстві "Науково-виробничий комплекс "Іскра".

"Ці станції мають закрити українське небо, і я даватиму доручення, щоб ми посилили розробку власних та розглянули можливість придбання найсучасніших імпортних зенітно-ракетних комплексів для того, щоб український народ був упевнений, що українська кордон під надійним прикриттям, а українська армія – найкраща в світі", - сказав він.

Також президент зазначив, що радіолокаційні станції, що виробляються на КП "НВК "Іскра" за своїми характеристиками набагато кращі за імпортні, які пропонують закупити для ЗСУ на зовнішніх ринках.