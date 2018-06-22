Україна посилить розробку власних ЗРК - Порошенко

19:10, 22 червня 2018
Промисловість
2363 0
Порошенко зазначив, що українські РЛС перевершують імпортні аналоги / фото УНІАН

Україна посилить розробку власних, а також закупить імпортні зенітно-ракетні комплекси з метою захисту території від російського агресора.

Читайте також"Укроборонпром" почне серійну модернізацію зенітно-ракетного комплексу "Печора" – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки в Запоріжжя, вручаючи військовослужбовцям сертифікати на радіолокаційні станції, вироблені на казенному підприємстві "Науково-виробничий комплекс "Іскра".

"Ці станції мають закрити українське небо, і я даватиму доручення, щоб ми посилили розробку власних та розглянули можливість придбання найсучасніших імпортних зенітно-ракетних комплексів для того, щоб український народ був упевнений, що українська кордон під надійним прикриттям, а українська армія – найкраща в світі", - сказав він.

Також президент зазначив, що радіолокаційні станції, що виробляються на КП "НВК "Іскра" за своїми характеристиками набагато кращі за імпортні, які пропонують закупити для ЗСУ на зовнішніх ринках.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #РЛС#ЗРК Печора